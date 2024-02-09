Визовый центр Испании возобновил работу в Казани
tourdom.ru
В столице Татарстана визовый центр Испании возобновил свою работу после восьмимесячного перерыва. Информация об этом была опубликована в Telegram-канале «Улететь».
Напомним, что визовый центр в Казани был закрыт в сентябре 2023 года, а свою работу начал в 2021 году.
Также известно, что в планах на ближайшее будущее открыть филиалы визового центра Испании еще в двух городах России: Новосибирске и Ростове-на-Дону.
Ранее, Екатерина Мизулина возмутилась низкими стипендиями казанских студентов.