Верховный суд Татарстана вынес приговор 7 участникам ОПГ «Тукаевские»

Следствием и судом установлено, что в период с 1992 по 2002 год обвиняемые совершили несколько тяжких и особо тяжких преступлений, включая убийства четырёх человек и покушение на убийство.

В 1999 году один из подсудимых, узнав о прибыльной деятельности культурно-спортивного комплекса КГУ «УНИКС», предложил его директору регулярно передавать ему часть доходов, но получил отказ. 4 ноября двое наёмных убийц, дождавшись, когда директор сядет в служебный автомобиль, расстреляли его, произведя не менее шести выстрелов из пистолета, и скрылись с места преступления. Директор комплекса получил ранения.

По решению суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 24 лет в колонии строгого режима.

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