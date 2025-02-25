62-летнего татарстанца посадили на 4,5 года за поджог военкомата

Житель Зеленодольска получил приговор по делу о поджоге военкомата и распространении ложной информации о российской армии.

Как сообщили в пресс-службе ФСБ по РТ, 62-летний местный житель Богданов был связан с поджогом военкомата в его родном городе, однако точная дата происшествия остается неизвестной. Напомним, что в 2023 году на обновление военкомата на улице Туктарова в Зеленодольске было выделено 50 миллионов рублей.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина оставлял комментарии в социальной сети «Одноклассники», направленные на дискредитацию Вооруженных Сил России. После этого материалы дела были дополнены новыми фактами.

По итогам рассмотрения дела, суд приговорил Богданова к 4,5 годам колонии общего режима. Также ему был наложен четырехлетний запрет на любую деятельность, связанную с администрированием интернет-сайтов.