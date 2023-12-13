Велимир Перасович был признан тренером года

Министерством спорта РТ в Казани были подведены итоги 2023 года. Лучшим тренером в командных дисциплинах был отмечен Велемир Перасович, тренер баскетбольной команды УНИКСа. Под руководством хорвата УНИКС выиграл Единую Лигу ВТБ, став чемпионом России, что ранее совершить команде не удавалось.

В индивидуальных олимпийских видах спорта лучшим тренером 2023 года стала Светлана Демина. Она тренирует спортсменов по стендовой стрельбе в школе олимпийского резерва. Тройку лидеров замкнули Юлия Назарова и Радик Курмангалин. В свою очередь Курмангалин является руководтелем Даниеля Маринова, который был отмечен спортсменом года в регионе.

Ранее Ильсур Метшин принял участие в чествовании врачебных династий Казани.