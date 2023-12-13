Ильсур Метшин принял участие в чествовании врачебных династий Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил представителей врачебных династий. На мероприятии приняло участие 10 семей, в которых несколько поколений работали в медицинской сфере. Общий стаж одной из семей составляет 500 лет.

Метшин сказал, что в регионе реализована эффективная система здравоохранения. И несомненно врачебные династии вносят огромный вклад в создание подобного отложенного механизма.

Мэр вручил семьям благодарственные письма и подарил памятные знаки. Он поблагодарил участников церемонии за вклад в развитие системы здравоохранения. Данные приводит мэрия Казани.

Мероприятие состоялось 13 декабря.