В Зеленодольске в машине надругались над женщиной

В воскресенье рано утром в Зеленодольске 42-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о насилии, произошедшем, по её словам, в автомобиле марки «Лада». Об этом сообщает KazanFirst со ссылкой на собственные источники.

Подробности происшествия, такие как точное время и место, пострадавшая назвать не смогла — в памяти осталась только модель машины.

Правоохранители оперативно установили владельца автомобиля. Им оказался 35-летний мужчина, который, по информации источников, отрицает причастность к случившемуся.

Следственные органы возбудили уголовное дело. Пока владелец авто проходит по нему в статусе свидетеля.

Ранее мы писали о том, что задержанный за насилие над 4-летней малышкой челнинец оказался ее дедом.