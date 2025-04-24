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В Зеленодольске ребенок получил переломы во время ссоры пары

Женщина потеряла равновесие...

pixabay

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Зеленодольская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 45-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ.

Следствие установило, что 13 ноября 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина в ходе ссоры оттолкнул свою сожительницу. Женщина потеряла равновесие, не сумела удержать ребенка, и он упал, получив серьезные травмы, в том числе переломы теменной и височной костей. Инцидент произошел в квартире на улице Комарова города Зеленодольска.

Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее мы писали о том, что в Казани грузовик насмерть сбил женщину.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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