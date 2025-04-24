В Казани грузовик насмерть сбил женщину

На пересечении улиц Зорге и Даурская под колеса автомобиля, по предварительным данным, попала 76-летняя пенсионерка. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Ранее мы писали о том, что в Казани подросток получил перелом со смещением после дорожного происшествия, пишет "Вечерняя Казань".

Мальчик двигался вдоль тротуара, далеко от проезжей части, но не успел избежать столкновения.