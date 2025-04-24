В Казани грузовик насмерть сбил женщину
pixabay
На пересечении улиц Зорге и Даурская под колеса автомобиля, по предварительным данным, попала 76-летняя пенсионерка. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
Ранее мы писали о том, что в Казани подросток получил перелом со смещением после дорожного происшествия, пишет "Вечерняя Казань".
Мальчик двигался вдоль тротуара, далеко от проезжей части, но не успел избежать столкновения.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец