В Зеленодольске погиб 37-летний рабочий

Жуткий инцидент на производстве случился 26 ноября приблизительно в 10:00 на одном предприятии Зеленодольска.

Во время строительных работ на объекте специалист оступился и рухнул с высоты 4 метров. К несчастью, 37-летний мужчина умер.

Местная прокуратура проверит соблюдение руководителем требований законодательства об охране труда.

Сотрудники прокуратуры по этому факту завели уголовное дело по части 2 статье 216 Уголовного кодекса России, ход и итоги которого в настоящее время контролируются правоохранителями.

Ранее мы писали о том, что житель Казани окажется в суде по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Об этом рассказали в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан.

Дело с обвинительным заключением было направлено в суд для разбирательств.