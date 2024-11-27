Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Зеленодольске погиб 37-летний рабочий

Местная прокуратура проверит соблюдение руковод...

Прокуратура ТАТАРСТАНА

Подписаться в Telegram

Жуткий инцидент на производстве случился 26 ноября приблизительно в 10:00 на одном предприятии Зеленодольска.

Во время строительных работ на объекте специалист оступился и рухнул с высоты 4 метров. К несчастью, 37-летний мужчина умер.

Местная прокуратура проверит соблюдение руководителем требований законодательства об охране труда.

Сотрудники прокуратуры по этому факту завели уголовное дело по части 2 статье 216 Уголовного кодекса России, ход и итоги которого в настоящее время контролируются правоохранителями.

Ранее мы писали о том, что житель Казани окажется в суде по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Об этом рассказали в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан.

Дело с обвинительным заключением было направлено в суд для разбирательств.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

2 казанцев обвинили в убийстве предпринимателя 25-летней давности

Важное в РТ

5 часов назад

Сигнал бизнесу: треть казанцев готовы отказаться от продукции неэкологичных компаний

как перекрыть вытяжку на кухне от тараканов

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане с 1 июля 2025 года тарифы ЖКХ вырастут на 17,5%

Важное в РТ

2 дня назад

билайн ускорил мобильный интернет для сотрудников производственных предприятий Закамья

временный татуаж в Москве

Новости Казани

день назад

В Кировском районе Казани произошло массовое ДТП

Новости Татарстана

8 часов назад

В результате столкновения ВАЗ 21140 и фуры в Татарстане погибли 3 человека

Новости Казани

4 часа назад

В Казани мужчина хотел насильно выдать дочек 18 и 20 лет замуж

Новости Казани

день назад

В Казани водитель сбил 58-летнюю женщину

Новости Казани

день назад

В Казани направлено в суд «дело юристов» об обмане 194 человек на 6,8 млн
Новости Татарстана
7 часов назад

118 выходных ждут татарстанцев в 2025 году

Сведения появились в постановлении Правительств...

Новости Казани

30 минут назад

В Казани семья в квартире отравилась угарным газом

Новости России

день назад

Т2 вывела в эфир 25 тысяч базовых станций за 9 месяцев 2024 года

Новости Татарстана

час назад

5 пьяных мужчин на авто влетели в дерево в Бавлах

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане 28 ноября ожидаются гололед и туман
Новое здание театра Камала планируют использова...
Новости Казани
день назад

Новое здание театра Камала планируют использовать не только для спектаклей

Новости Казани

2 часа назад

Казанец окажется в суде по обвинению в причинении смерти по неосторожности

Новости Казани

4 часа назад

Казанская пловчиха Софья Дьякова побила юношеский рекорд России

Новости Казани

6 часов назад

Самолет Казань – Стамбул задержали на 8 часов 40 минут
Это не обязательно делать самостоятельно: показ...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Это не обязательно делать самостоятельно: показываем, как казанцы упрощают свою жизнь