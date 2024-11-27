По информации следствия, 2 сентября этого года мужчина из региональной столице Татарстана нанял людей, чтобы они помогли спилить дерево на своей территории. Об этом рассказали в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан

Известно, что фигурант привязал корень спиленного растения тросом к транспорту и нажал на газ. Внезапно корень вырвался из земли и попал в одного рабочего, который схватился за трос. К несчастью, мужчина умер.

Дело с обвинительным заключением было направлено в суд для разбирательств.

Ранее мы писали о том, что в региональной столице Татарстана были задержаны 2 бизнесменов, которые еще в 1999 году якобы наняли 2 киллеров из организованной преступной группировки «Хади Такташ», чтобы избавиться от своих конкурентов.

Все подробности в материале.