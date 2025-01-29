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В Зеленодольске пьяная мать от злости до смерти затрясла 4-месячного ребенка

Травмы, полученные младенцем, оказались смертел...

pixabay.com

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В Зеленодольске местную жительницу признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть младенца по неосторожности.

Следствие и суд установили, что 6 января 2024 года, находясь в гостях у знакомого в состоянии алкогольного опьянения, женщина разозлилась на плач своего 4-месячного сына и начала сильно трясти его. Травмы, полученные младенцем, оказались смертельными.

Суд приговорил женщину к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее мы писали о том, что 4 детей и 3 взрослых отравились угарным газом в Казани.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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