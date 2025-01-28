4 детей и 3 взрослых отравились угарным газом в Казани

В Казани из-за отравления угарным газом пострадали трое детей: мальчик в возрасте одного года, двухлетняя девочка, семилетний мальчик, а также 17-летний подросток. Вместе с тремя взрослыми всех пострадавших доставили в ДРКБ.

Инцидент произошёл вчера поздно вечером в квартире на первом этаже дома на улице Рихарда Зорге. Прибывшие службы зафиксировали нормальную тягу в вентиляции и дымоходе, однако концентрация угарного газа в помещении оставалась высокой. Газоснабжение было отключено в пяти квартирах.

По информации пресс-службы Жилинспекции Татарстана, причиной происшествия могло стать нарушение правил использования газового оборудования. Техническое обслуживание приборов проводилось незадолго до ЧП — 17 января.