В Зеленодольске молодые люди напали на мужчину

В Зеленодольске на улице Комсомольской, 5 произошла драка: молодые люди напали на мужчину.

Ссора началась с перепалки между двумя мужчинами. Очевидец рассказал, что попытался вмешаться, крикнув, чтобы они разошлись, угрожая вызвать полицию, так как рядом находились дети, ставшие свидетелями конфликта. Однако внезапно на место подбежали двое молодых парней, которые сразу же начали избивать одного из участников ссоры. Об этом сообщили в теле

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