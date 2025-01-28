В Казани могут дисквалифицировать директора одной из УК города

Жилинспекция Татарстана собирается подать иск в суд с требованием дисквалифицировать директора одной из казанских управляющих компаний из-за ненадлежащего обслуживания многоквартирного дома. По мнению инспекторов, штраф в данном случае неэффективен, и необходимо не только отстранить руководителя от работы, но и привести дом в надлежащее состояние. Об этом рассказали в пресс-служба Жилинспекции Татарстана.

Первый подобный иск инспекция подала в июне прошлого года. Всего за это время было инициировано 12 дел против руководителей управляющих компаний в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Бугульме и Нурлате. Причина во всех случаях одна — плохое обслуживание общего имущества в домах. Жильцы неоднократно жаловались на состояние домов, однако управляющие компании игнорировали их обращения, что вынудило людей обратиться в Жилинспекцию Татарстана. Каждая проверка фиксировала десятки, а иногда и сотни нарушений.

В ответ на нарушения инспекторы выносили предписания и привлекали руководителей к административной ответственности. Однако штрафы и предписания не повлияли на ситуацию. По итогам рассмотрения 9 дел суды признали директоров виновными, назначив штрафы от 25 до 130 тысяч рублей. Три дела еще находятся на стадии повторного рассмотрения.

Самые крупные штрафы получили руководители управляющих компаний в Альметьевске: директор ООО «ЖЭУ-3» оштрафован на 100 тысяч рублей, а ООО «УК Первый поселок» — на 130 тысяч рублей. Наибольшее количество исков подано в Набережных Челнах — 6. Из них по четырем делам суд уже вынес штрафы, а два рассматриваются повторно. Среди оштрафованных:

- ООО УК «Ремжилстройсервис» (дважды по 25 тысяч рублей),

- ООО «УК Камстройсервис» (65 тысяч рублей),

- ООО ЖУ «Бумажник» (50 тысяч рублей).

В Бугульме директор УК ЖЭУ №6 заплатил 53 тысячи рублей, а в Нурлате руководитель ООО «Эталон» — 50 тысяч рублей. Столько же составил штраф директора УК «Вахитовского района».

Жилинспекция напоминает, что управляющие компании обязаны своевременно реагировать на жалобы жителей. Затягивать решение проблем до вмешательства надзорных органов недопустимо. Управление многоквартирными домами — это бизнес, который требует предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг.

Инспекция заверила, что продолжит внимательно рассматривать обращения жителей республики и применять меры воздействия к нарушителям жилищных прав.