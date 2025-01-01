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В Верхнеуслонском районе в ДТП погибли 2 человека

На место случившегося незамедлительно выехала и...

Прокуратура ТАТАРСТАНА

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На данный момент известно, что сегодня около 15:45 на подъездной дороге к с. Ключищи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием Lada Kalina. Водитель, не выбирая безопасную скорость, выехал на встречку, где влетел в Renault Duster.

К несчастью, умерли водитель и пассажир Lada на месте аварии. Водитель и пассажир Renault Duster получили ранения и были срочно доставлены в больницу.

На место случившегося незамедлительно выехала и. о. прокурора Верхнеуслонского района Алсу Данилова.

В настоящее время начата процессуальная проверка, за ходом и итогами которой будет осуществляться надзор прокуратурой района.

Ранее мы писали о том, что в Казани машины экстренных служб собрались около дома из-за ЧП с ребенком. Об этом рассказали в Жилищной инспекции Республики Татарстан.

Газовое снабжение было отключено в нескольких квартирах.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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