В Казани машины экстренных служб собрались около дома из-за ЧП с ребенком
Екатерина Елисеева
В региональной столице Татарстана произошел инцидент с отравлением угарным газом, в результате которого была госпитализирована семья. Об этом рассказали в Жилищной инспекции РТ.
Несколько скорых прибыли ночью к дому №19 на ул. Октябрьская. 13-летнего мальчика отвезли в детскую республиканскую клиническую больницу, а его родителей - в больницу №7.
По последним сведениям, их состояние в настоящее время удовлетворительное. В помещении функционируют газовая плита и водонагреватель, однако при закрытых окнах наблюдается слабая тяга. Газовое снабжение было отключено в нескольких квартирах.
Ранее мы писали о том, что жители Казани массово нарушили правила запуска фейерверков.
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