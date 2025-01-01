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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани машины экстренных служб собрались около дома из-за ЧП с ребенком

В помещении функционируют газовая плита и водон...

Екатерина Елисеева

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В региональной столице Татарстана произошел инцидент с отравлением угарным газом, в результате которого была госпитализирована семья. Об этом рассказали в Жилищной инспекции РТ.

Несколько скорых прибыли ночью к дому №19 на ул. Октябрьская. 13-летнего мальчика отвезли в детскую республиканскую клиническую больницу, а его родителей - в больницу №7.

По последним сведениям, их состояние в настоящее время удовлетворительное. В помещении функционируют газовая плита и водонагреватель, однако при закрытых окнах наблюдается слабая тяга. Газовое снабжение было отключено в нескольких квартирах.

Ранее мы писали о том, что жители Казани массово нарушили правила запуска фейерверков.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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