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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани 11-летняя циркачка упала с высоты и травмировалась

Во время выступления девочку удерживали на рука...

Екатерина Елисеева

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Как сообщает Telegram-канал Mash Iptash, инцидент произошел с юной участницей цирковой школы «Эквилибриум» из Барнаула, которая приехала на выступление вместе с командой.

В сообщении уточняется, что во время выступления девочку удерживали на руках две другие участницы, стоявшие на специальном гимнастическом столе. По замыслу номера она должна была спрыгнуть на пол, но потеряла равновесие и неудачно приземлилась. Пострадавшей уже оказали медицинскую помощь.

Изначально сообщалось, что происшествие случилось в ДК «Химиков», но пользователи в комментариях уточнили, что инцидент произошел в ДК «Юность».

На сайте учреждения говорится, что сегодня действительно проходил фестиваль «Цирковое искусство», на который пригласили лучших артистов и профессионалов. Однако официальной информации о произошедшем пока нет.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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