В трех районах Татарстана зафиксировали высокую смертность среди рабочих
Высокая смертность трудящегося населения была зафиксирована в трех районах Татарстана.
Начальник республиканского министерства здравоохранения Марсель Миннуллин заявил, что в прошлом оду смертность среди работающих жителей Татарстана выросла. На каждые 100 тысяч человек приходится 457 случаев смерти. По словам Миннуллина, смертность среди экономически активного населения региона увеличилась на 1,2% за год. Однако в десяти районах показатели смертности ниже среднереспубликанских, отметил чиновник.
Министр подчеркнул, что если в течение следующего полугодия тенденция сохранится, будут предприняты соответствующие кадровые решения.
Ранее, в Татарстане предложили построить многопрофильную детскую больницу.