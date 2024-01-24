В трех районах Татарстана зафиксировали высокую смертность среди рабочих

Высокая смертность трудящегося населения была зафиксирована в трех районах Татарстана.

Начальник республиканского министерства здравоохранения Марсель Миннуллин заявил, что в прошлом оду смертность среди работающих жителей Татарстана выросла. На каждые 100 тысяч человек приходится 457 случаев смерти. По словам Миннуллина, смертность среди экономически активного населения региона увеличилась на 1,2% за год. Однако в десяти районах показатели смертности ниже среднереспубликанских, отметил чиновник.





Главное внимание Миннуллин уделил Новошешминскому, Спасскому и Верхнеуслонскому районам. По его словам, в этих районах уже несколько лет наблюдаются самые высокие показатели смертности среди работающих жителей. В ходе коллегии Министерства здравоохранения он обратился к руководителям данных районов, которые лидируют по уровню смертности, с просьбой принять активные меры.Министр подчеркнул, что если в течение следующего полугодия тенденция сохранится, будут предприняты соответствующие кадровые решения.

Ранее, в Татарстане предложили построить многопрофильную детскую больницу.