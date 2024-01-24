В Татарстане предлагают построить многопрофильную детскую больницу

Министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин выступил с инициативой строительства многопрофильной детской больницы. Кроме того, он обратился к главе Татарстана Рустаму Минниханову за поддержкой идеи проекта.

Министр считает, что благодаря новой больнице получится понизить статистику смертности среди младенцев.

В настоящее время приемное отделение ДРКБ нагружено в 3 раза больше обычного. На ежедневной основе в детское отделение обращаются более 400 человек.