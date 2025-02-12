В Тетюшском районе 12 февраля произошло смертельное ДТП
Госавтоинспекция Татарстана
12 февраля в Тетюшском районе произошла авария с участием автомобиля Renault. По предварительной информации, 52-летний водитель не справился с управлением на высокой скорости, в результате чего машина опрокинулась в кювет.
80-летняя пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства случившегося.
Госавтоинспекция Татарстана напоминает водителям о важности соблюдения правил дорожного движения.
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