В Тетюшском районе 12 февраля произошло смертельное ДТП

12 февраля в Тетюшском районе произошла авария с участием автомобиля Renault. По предварительной информации, 52-летний водитель не справился с управлением на высокой скорости, в результате чего машина опрокинулась в кювет.

80-летняя пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция Татарстана напоминает водителям о важности соблюдения правил дорожного движения.

Ранее мы писали о том, что в Кукморском районе в ДТП погиб 64-летний мужчина.