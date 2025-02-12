В Кукморском районе в ДТП погиб 64-летний мужчина

12 февраля в Кукморском районе произошло ДТП с участием грузовика Scania и УАЗа. По предварительной информации, 58-летний водитель большегруза выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем.

В результате аварии 64-летний водитель УАЗа погиб на месте, а его пассажир получил травмы и был доставлен в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция Татарстана напоминает водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

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