В татарстанском заказнике «Голубые озера» нарушили режим особой охраны

В Татарстане сотрудники Госкомитета по биоресурсам зафиксировали нарушение режима охраны в границах государственного природного заказника «Голубые озера». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Нарушителю выписали административный протокол за въезд и стоянку транспортного средства в заповедной зоне.

В Госкомитете напомнили, что за несоблюдение особого режима на охраняемых природных территориях предусмотрена административная и уголовная ответственность согласно законодательству Российской Федерации.

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