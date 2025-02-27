В татарстанском заказнике «Голубые озера» нарушили режим особой охраны
Яндекс.Карты/Эльвера Шарапова
В Татарстане сотрудники Госкомитета по биоресурсам зафиксировали нарушение режима охраны в границах государственного природного заказника «Голубые озера». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Нарушителю выписали административный протокол за въезд и стоянку транспортного средства в заповедной зоне.
В Госкомитете напомнили, что за несоблюдение особого режима на охраняемых природных территориях предусмотрена административная и уголовная ответственность согласно законодательству Российской Федерации.
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