В Менделеевске 2 детей отравились угарным газом

В Менделеевске произошел инцидент, в результате которого были госпитализированы двое детей 2013 и 2016 годов рождения. Аварийная служба и бригада скорой помощи прибыли к дому на улице Дружбы, где проживает многодетная семья.

Специалисты проверили вентиляцию и установили, что тяга в дымоходе имеется, а концентрация газа не превышает допустимые нормы. Однако ранее владельцу дома выдали предписание об устранении нарушений, включая отсутствие двери между кухней и жилыми помещениями.

Ранее в этом же доме уже фиксировали случай отравления угарным газом, причиной которого стала негерметичность соединения водонагревательной колонки с дымоходом. Пока ведется проверка, газовую колонку временно отключили и установили заглушку.