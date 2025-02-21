В Татарстане запретят усыновлять детей жителям стран с разрешенной сменой пола

В Татарстане предложили запретить усыновление детей гражданами стран, где разрешены операции по смене пола. Законопроект с соответствующими изменениями в Семейный кодекс РТ получил одобрение депутатов на седьмом заседании Госсовета.

Депутат Айрат Зиятдинов пояснил, что согласно документу, усыновителями и опекунами не смогут становиться граждане государств, допускающих юридическое изменение пола без медицинского вмешательства.

Кроме того, он уточнил, что данное ограничение также коснётся лиц без гражданства, если они постоянно проживают в таких странах.

Ранее мы писали о том, что детей в Татарстане оградят от информации с пропагандой чайлдфри.