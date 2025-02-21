Детей в Татарстане оградят от информации с пропагандой чайлдфри

В Татарстане приняли законопроект, направленный на защиту детей от информации, пропагандирующей отказ от деторождения. Изменения внесены в республиканский закон о мерах по защите прав и интересов ребёнка на седьмом заседании Госсовета РТ VII созыва.

Депутат Алсу Надршина пояснила, что документ разработан для сохранения традиционных семейных ценностей. В соответствии с ним статью 4 закона дополнят положением о защите детей от подобной информации.

Принятые изменения приведут республиканское законодательство в соответствие с федеральными нормами.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане депутаты предложил упростить для участников СВО выдвижение на выборы.