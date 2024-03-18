В Татарстане замминистра хотят уволить за покупку иностранных акций

Прокурор Татарстана, Альберт Суяргулов, выступил с требованием уволить замминистра здравоохранения региона Айрата Гарипова, в связи с потерей доверия. Данные приводит издание «Реальное время».



Запрос на увольнение был направлен в адрес премьер-министра РТ, Алексея Песошина, уже три месяца назад. Недавно комиссия кабинета министров поддержала позицию прокуратуры.



По сведениям, Гарипов в 2020 году приобрел 100 акций зарубежной компании, что, по мнению надзорного ведомства, нарушает запрет, установленный для госслужащих тремя федеральными законами. Согласно действующим нормативным актам, за такие действия предусмотрено только увольнение, без возможности более мягкого наказания.Ранее стало известно, чтов Татарстане побеждает с 88,74% голосов. Проголосовало 2,19 миллиона жителей региона.