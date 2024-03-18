В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов

По информации, полученной из государственной автоматизированной системы «Выборы», на выборах президента в Татарстане действующий президент Владимир Путин набрал поддержку на уровне 88,74%. По предварительным данным, за Путина проголосовали 2,19 миллиона жителей региона.





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Второе место в Татарстане занял кандидат от КПРФов с результатом 4,83%. В то время как председатель ЛДПРзанимает третье место, получив 3,93% голосов. Кандидат от партииНовые людисобрал 1,53% голосов избирателей.Центральной избирательной комиссии Татарстана предстоит завершить подведение итогов президентских выборов. Уровень явки в республике оценивается на отметке 81,47%.

Напомним, ранее глава муниципального образования Рамиль Муллин, рассказал об итогах избирательного процесса в Нижнекамске и Нижнекамском районе.