В Татарстане замедлилась активность на рынке жилой недвижимости

Активность на рынке жилья в Казани и Татарстане замедлилась, согласно статистике Татарстанского Росреестра за декабрь. В прошлом месяце количество сделок с новыми строениями в Татарстане снизилось на 2% до уровня 3,1 тысячи. На вторичном рынке число сделок в Казани упало на 20% до 3 тысяч, а по всему Татарстану – на 15% до 6 тысяч.



Было отмечено, что сделки на вторичном рынке реализовывались одна за другой, до тех пор, пока Центробанк под руководством Эльвиры Набиуллиной не начал повышение ключевой ставки. Рост показателей был заметен в первых трех кварталах, но значительное снижение началось в четвертом. Осенью вторичный рынок активно использовал доступную ипотеку с процентной ставкой 11-12% годовых. Это также повлияло на годовые показатели.

Согласно данным Росреестра за 2023 год, число ипотечных сделок на вторичном и первичном рынке жилья в Татарстане выросло в 1,5 раза и достигло отметки в 111,5 тысячи.

Ранее, в Татарстане были названы районы с наибольшим ростом продажи алкоголя.