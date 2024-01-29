В Татарстане названы районы с наибольшим ростом продажи алкоголя

В 2023 году в 43 районах Татарстана наблюдался рост объемов розничной продажи алкогольной продукции по сравнению с предыдущим годом. Эти данные были озвучены на итоговом заседании коллегии Госалкогольинспекции РТ.



Наиболее значительный рост продаж алкогольной продукции зафиксирован в следующих районах:

Лаишевском районе — на 15%;

Верхнеуслонском районе — на 14%;

Пестречинском районе — на 12%;

Высокогорском районе — на 11%;

Новошешминском районе — на 10%.





С другой стороны, снижение продаж алкогольной продукции отмечено в двух районах Татарстана: Апастовском и Арском на 4% и 2% соответственно.Общий объем проданных алкогольных изделий предприятиями розничной торговли региона составил 6 миллионов декалитров. Это на 4% больше, чем в предыдущем году.

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