В Татарстане задержаны 3 мужчин за кражу денег со счетов бойцов СВО

Армен Бакоян, Радик Шарифуллин и Рамзик Давришов использовали схему, в которой обманом заставляли людей подписывать контракты с Министерством обороны, оформляли фиктивные браки и получали доступ к их банковским счетам, чтобы контролировать возможные выплаты за ранения.

Двух пострадавших они уже успели обмануть — в Актанышском районе злоумышленники похитили два миллиона рублей. Однако третий случай пошёл не по плану: жертва вернулась в распределительный центр в Казани, и мошенничество вскрылось.

Всех троих задержали, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. К расследованию также привлечены другие неустановленные участники схемы, пишет Mash Iptash.

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