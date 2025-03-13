Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Родители: в школе № 87 в Татарстане учительница музыки швырнула ребёнка в стену

Родители уже обратились в прокуратуру

Екатерина Елисеева

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Ученики третьего класса вернулись домой с уроков и рассказали, что Рида Заитовна вела себя неадекватно. Обычно, по их словам, она кричала и оскорбляла детей, называя их баранами и дебилами, но на этот раз её поведение стало ещё жестче. Учительница ставила двойки за любое движение, одного мальчика схватила за шкирку, а другого и вовсе ударила о стену. В результате у ребёнка появилась шишка на голове, его тошнило. Мать отвезла его в нейрохирургию ДРКБ, где провели МРТ.

Женщина намерена подать заявление. Родители уже обратились в прокуратуру Московского района с требованием отстранить учительницу. Сама она всё отрицает, утверждая, что мальчик якобы сам ударился. Дети боятся ходить к ней на уроки, пишет Mash Iptash.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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