Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстане за год возбудили 6 уголовных дел из-за атак БПЛА

По его словам, все причастные к этим преступлен...

pixabay.com

Подписаться в Telegram

В Татарстане в 2024 году возбуждено шесть уголовных дел по ч. 2 ст. 205 УК России в связи с атаками беспилотников. Об этом на заседании комитета Госсовета по законности и правопорядку сообщил заместитель руководителя центра по противодействию экстремизму МВД по РТ Динар Каримуллин.

Он напомнил о случаях атак дронов на Нижнекамск, особую экономическую зону «Алабуга» и Казань, а также о ликвидации одного из беспилотников в Верхнеуслонском районе.

Кроме того, Каримуллин отметил, что в 2023 году в республике произошло пять поджогов транспортной и промышленной инфраструктуры. По его словам, все причастные к этим преступлениям установлены и задержаны, пишет «Татар-информ».

Ранее мы писали о том, что в Казани из-за нарушений на 90 суток был закрыт пансионат.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Трупы 4 студентов нашли в съемной казанской квартире

Интересное в Казани

22 часа назад

Огонь, уют или эксперименты? Как пицца-сердце раскрывает правду об отношениях казанцев

уничтожение клопов в химках

Не у нас

7 часов назад

Mash: дроны атаковали еще и Саратов, начался сильный пожар

Интересное в Казани

3 дня назад

«Бабушка всегда что-то недоговаривала»: куда обращаться казанцам, если семейные тайны не дают покоя

ремонт бензобаков в москве в Москве

Лонгриды

17 часов назад

Работающие пенсионеры в Казани: тренды, вызовы и мотивы продолжения работы

Не у нас

23 часа назад

Ученые назвали первую болезнь, которая «подкашивала» здоровье еще древних людей

Новости Казани

день назад

Казанский врач признан виновным в гибели пациента

Новости Казани

день назад

Ильсур Метшин: «На рынке Казани фиксируется переизбыток блатных профессий»

Новости Казани

6 часов назад

Аэропорт Казани 11 февраля временно не принимает и не отправляет рейсы
Новости Казани
день назад

В Казани остановился рост цен на вторичное жилье

По словам ведущего аналитика «Этажей» Александр...

Новости Казани

38 минут назад

В Казани машину смяло в аварии: 3 человек пострадали

Интересное в Казани

2 часа назад

Где строить карьеру в 2025 году? Топ-работодатели с лучшими условиями

Новости Казани

48 минут назад

Рейс Кемерово-Казань 11 февраля был перенаправлен из-за ограничений полетов

Новости Татарстана

58 минут назад

Татарстанские подростки стали чаще страдать психическими расстройствами
В Казани на пожаре погибли женщина и 12-летний ...
Новости Казани
23 минуты назад

В Казани на пожаре погибли женщина и 12-летний ребенок

Новости Татарстана

час назад

Росреестр Татарстана рассказал, как изменится регистрация недвижимости с 1 марта

Новости Казани

2 часа назад

Между Тегераном и Казанью может возобновиться авиасообщение

Не у нас

2 часа назад

Planetary Science Journal: Астероид Апофис грозит Земле «астротрясениями»
Романтика начинается на кухне: рассказываем, ка...
Интересное в Казани
6 дней назад

Романтика начинается на кухне: рассказываем, как провести вечер любви по мотивам культовых фильмов