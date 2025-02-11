В Татарстане за год возбудили 6 уголовных дел из-за атак БПЛА

В Татарстане в 2024 году возбуждено шесть уголовных дел по ч. 2 ст. 205 УК России в связи с атаками беспилотников. Об этом на заседании комитета Госсовета по законности и правопорядку сообщил заместитель руководителя центра по противодействию экстремизму МВД по РТ Динар Каримуллин.

Он напомнил о случаях атак дронов на Нижнекамск, особую экономическую зону «Алабуга» и Казань, а также о ликвидации одного из беспилотников в Верхнеуслонском районе.

Кроме того, Каримуллин отметил, что в 2023 году в республике произошло пять поджогов транспортной и промышленной инфраструктуры. По его словам, все причастные к этим преступлениям установлены и задержаны, пишет «Татар-информ».

Ранее мы писали о том, что в Казани из-за нарушений на 90 суток был закрыт пансионат.