В Казани частный пансионат для пожилых закрыли из-за нарушений

Во время плановой проверки пансионата «Золотые годы» в Казани, расположенного на улице Сафиуллина, 8, специалисты выявили многочисленные нарушения санитарных норм.

Среди выявленных проблем:

в некоторых спальных комнатах размещалось по 5–7 человек при допустимом максимуме в три человека;

жилые помещения были недостаточно укомплектованы мебелью;

мягкая мебель не имела съемных чехлов;

не были организованы условия для раздельного хранения чистого и грязного белья;

отсутствовали акты обследования вентиляции с замером объема вытяжного воздуха;

на территории пансионата не было оборудованной зоны отдыха для постояльцев.

По факту нарушений на юридическое лицо составлены протоколы о нарушении санитарных требований и о временном запрете деятельности. Также из-за отказа представителя учреждения предоставить возможность опечатать здание и нахождения в нем постояльцев вынесен дополнительный протокол по статье 17.7 КоАП РФ за невыполнение законных требований должностных лиц.

Материалы направлены в суд, и по решению Приволжского районного суда Казани деятельность пансионата приостановлена на 90 суток.