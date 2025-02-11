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В Казани частный пансионат для пожилых закрыли из-за нарушений

Среди выявленных проблем...

Роспотребнадзор по Республике Татарстан

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Во время плановой проверки пансионата «Золотые годы» в Казани, расположенного на улице Сафиуллина, 8, специалисты выявили многочисленные нарушения санитарных норм.

Среди выявленных проблем:

  • в некоторых спальных комнатах размещалось по 5–7 человек при допустимом максимуме в три человека;
  • жилые помещения были недостаточно укомплектованы мебелью;
  • мягкая мебель не имела съемных чехлов;
  • не были организованы условия для раздельного хранения чистого и грязного белья;
  • отсутствовали акты обследования вентиляции с замером объема вытяжного воздуха;
  • на территории пансионата не было оборудованной зоны отдыха для постояльцев.

По факту нарушений на юридическое лицо составлены протоколы о нарушении санитарных требований и о временном запрете деятельности. Также из-за отказа представителя учреждения предоставить возможность опечатать здание и нахождения в нем постояльцев вынесен дополнительный протокол по статье 17.7 КоАП РФ за невыполнение законных требований должностных лиц.

Материалы направлены в суд, и по решению Приволжского районного суда Казани деятельность пансионата приостановлена на 90 суток.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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