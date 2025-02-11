В Казани частный пансионат для пожилых закрыли из-за нарушений
Роспотребнадзор по Республике Татарстан
Во время плановой проверки пансионата «Золотые годы» в Казани, расположенного на улице Сафиуллина, 8, специалисты выявили многочисленные нарушения санитарных норм.
Среди выявленных проблем:
- в некоторых спальных комнатах размещалось по 5–7 человек при допустимом максимуме в три человека;
- жилые помещения были недостаточно укомплектованы мебелью;
- мягкая мебель не имела съемных чехлов;
- не были организованы условия для раздельного хранения чистого и грязного белья;
- отсутствовали акты обследования вентиляции с замером объема вытяжного воздуха;
- на территории пансионата не было оборудованной зоны отдыха для постояльцев.
По факту нарушений на юридическое лицо составлены протоколы о нарушении санитарных требований и о временном запрете деятельности. Также из-за отказа представителя учреждения предоставить возможность опечатать здание и нахождения в нем постояльцев вынесен дополнительный протокол по статье 17.7 КоАП РФ за невыполнение законных требований должностных лиц.
Материалы направлены в суд, и по решению Приволжского районного суда Казани деятельность пансионата приостановлена на 90 суток.
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