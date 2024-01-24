В Татарстане за 2023 год спасли от огня имущество на 2,3 млрд рублей

За 2023 год в Татарстане от огня было спасено имущество на 2,3 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель МЧС по РТ.

За предыдущий год было зафиксировано 4,9 тысяч пожаров, что на 0,6 % меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Кадымов заявил, что в результате пожаров погибло 143 человека, что на 13% больше, чем в 2022 году.

Ранее, Алексей Песошин вручил МЧС РТ новую технику.

Напомним, в декабре 2023 года начальник главного управления МЧС по РТ, Рафис Хабибуллин объявил о своем официальном уходе.