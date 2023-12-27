Глава ГУ МЧС России по РТ официально объявил о своей отставке

Стало известно, что начальник главного управления МЧС России по Татарстану, Рафис Хабибуллин, объявил о своем официальном уходе. Его освободили от должности 4 декабря из-за достижения пенсионного возраста, который составляет 60 лет.

Временно исполняющим обязанности начальника назначен первый заместитель, Ирек Кадамов, который будет занимать эту должность до мая 2024 года.

Рафис Хабибуллин занимал пост главы управления в течение 17 лет и ранее работал в качестве главного телохранителя президента Татарстана Минтимера Шаймиева.