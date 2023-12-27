Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Глава ГУ МЧС России по РТ официально объявил о своей отставке

Подписаться в Telegram

Стало известно, что начальник главного управления МЧС России по Татарстану, Рафис Хабибуллин, объявил о своем официальном уходе. Его освободили от должности 4 декабря из-за достижения пенсионного возраста, который составляет 60 лет.

Временно исполняющим обязанности начальника назначен первый заместитель, Ирек Кадамов, который будет занимать эту должность до мая 2024 года.

Рафис Хабибуллин занимал пост главы управления в течение 17 лет и ранее работал в качестве главного телохранителя президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

21 час назад

Минниханов заявил, что авторы «Слова пацана» не сдержали свое слово

Интересное в Казани

день назад

Инновационная стоматология: цифровизация и объединение с диетологией

служба по борьбе с тараканами цена

Новости Татарстана

5 часов назад

Депутат Хинштейн призвал со всей строгостью наказать убийц матери участника СВО

Интересное в Казани

2 дня назад

Доноры АО «Транснефть - Прикамье» сдали почти 25 литров крови

покраска потолка в Казани

Новости Татарстана

день назад

В Казани открыли две халяльные точки «Burger King»

Новости Татарстана

день назад

Минниханов: «Миллионы страдают из-за обмеления Волги»

Лонгриды

8 часов назад

Таролог ТВ-3 Яна Чеснокова спрогнозировала чего ждать в 2024 году жителям Казани

Новости Татарстана

день назад

Минниханов высказался о сложностях с мигрантами в Татарстане

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане на 2024 год были утверждены новые тарифы на электроэнергию
Лонгриды
8 часов назад

Таролог ТВ-3 Яна Чеснокова спрогнозировала чего ждать в 2024 году жителям Казани

Таролог ТВ-3 Яна Чеснокова спрогнозировала чего ждать в 2024 году жителям Казани

Новости Татарстана

52 минуты назад

За десять лет в Татарстане на жилье для детей-сирот выделили 6,7 млрд рублей

Интересное в Казани

день назад

Инновационная стоматология: цифровизация и объединение с диетологией

Новости Татарстана

час назад

Глава ГУ МЧС России по РТ официально объявил о своей отставке

Новости Татарстана

час назад

Книга Гараева «Слово пацана» стала одной из самых популярных в 2023 года
«Это триллер, который заставляет задуматься»: в Казани прошла премьера сериала «Сны Алисы»
Лонгриды
22 часа назад

«Это триллер, который заставляет задуматься»: в Казани прошла премьера сериала «Сны Алисы»

Новости Татарстана

2 часа назад

Группировка «Универсамовских» существовала на самом деле в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

К саммиту БРИКС в казанском аэропорту планируют построить новый перрон

Новости Татарстана

4 часа назад

Каждый пятый россиянин планирует встретить Новый год в Казани
Эксперимент: казанская сборная по гандболу на себе проверила действенный способ восстановления, который будет полезен каждому
Интересное в Казани
5 дней назад

Эксперимент: казанская сборная по гандболу на себе проверила действенный способ восстановления, который будет полезен каждому