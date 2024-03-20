Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Татарстане выросло количество объектов бизнеса

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По состоянию на 10 марта в Татарстане зарегистрировано более 174,8 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом проинформировал уполномоченный по защите прав предпринимателей при Раисе РТ, Фарид Абдулганиев.

Спикер отметил, что такой показатель является самым значительным за последние годы, превышая предыдущий год на 6 840 субъектов, что составляет практически 4% роста.

Согласно данным Министерства экономики РТ, в предыдущем году численность работающих в частном бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей, увеличилась на 10,4%, превысив к концу 2023 года 860 тысяч человек, что составляет 41% от общего числа занятых в экономике республики.


Уполномоченный также сообщил о росте числа самозанятых в регионе на 30,7%, превысившем 306 тысяч человек к концу 2023 года. Кроме того, по последним данным на март, их количество уже достигло отметки в 318 тысяч.

Ранее стало известно, что Казань на подготовку к Играм и саммиту БРИКС потратит более 25 миллиардов рублей.

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