В Татарстане выросло количество объектов бизнеса
По состоянию на 10 марта в Татарстане зарегистрировано более 174,8 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом проинформировал уполномоченный по защите прав предпринимателей при Раисе РТ, Фарид Абдулганиев.
Спикер отметил, что такой показатель является самым значительным за последние годы, превышая предыдущий год на 6 840 субъектов, что составляет практически 4% роста.
Согласно данным Министерства экономики РТ, в предыдущем году численность работающих в частном бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей, увеличилась на 10,4%, превысив к концу 2023 года 860 тысяч человек, что составляет 41% от общего числа занятых в экономике республики.
Уполномоченный также сообщил о росте числа самозанятых в регионе на 30,7%, превысившем 306 тысяч человек к концу 2023 года. Кроме того, по последним данным на март, их количество уже достигло отметки в 318 тысяч.
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