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· Артем Акчурин

Казань обновится к Играм и саммиту БРИКС за 25 млрд рублей

Казань обновится к Играм и саммиту БРИКС за 25 млрд рублей

extraguide.ru

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Казань планирует выделить более 25 миллиардов рублей на подготовку к проведению Игр и саммита БРИКС. Об этом сообщает «Бизнес Онлайн», со ссылкой на данные из портала госзакупок, ответов властей и других данных.

Стало известно, что значительные суммы будут направлены на улучшение дорожной инфраструктуры (примерно 6,3 миллиарда рублей), развитие спортивных объектов (5 миллиардов рублей), благоустройство парков и скверов (4,9 миллиарда). Также планируется выделить 8 миллиардов рублей на обустройство площадок для стоянки 33 самолетов, и еще 1 миллиард на обновление инженерной инфраструктуры и фасадов зданий.

Власти и СМИ считают, что Казань в целом готова к мероприятиям, благодаря опыту проведения Универсиады в 2013 году и последующим работам по модернизации города.


На мероприятиях будет задействовано 17 объектов, включая 14, которые использовались во время Универсиады. Некоторые объекты, такие как «Казань Экспо», «Урам» и IT-парк имени Башира Рамеева, были готовы к использованию позже.

Игры стран БРИКС пройдут в столице Татарстана с 11 по 23 июня. Ожидается, что за это время в город прибудет около 5,5 тысяч гостей. Встреча лидеров государств-участников состоится с 22 по 24 октября, на которую планируется прибытие представителей из 33 стран.

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