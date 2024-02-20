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· Артем Акчурин

В Татарстане выросла смертность от онкозаболеваний за 2023 год

В Татарстане выросла смертность от онкозаболеваний за 2023 год

rostov.kp.ru

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В Татарстане за последний год наблюдается рост смертности от онкологических заболеваний. Данные об этом привел глава Минздрава РТ Марсель Миннуллин.

Хотя самой распространенной причиной смерти среди жителей региона остаются сердечно-сосудистые заболевания, в 2023 году от них удалось снизить уровень смертности на 8%. Однако онкология занимает второе место среди причин смерти, причем за год количество летальных исходов выросло с 168 до 175,7 тысяч (на 100 тыс. человек).

Кроме того, за прошлый год в республике впервые выявлено 2602 случая онкологии.
Миннуллин отметил, что онкодиспансер находится в состоянии перегруженности пациентами, и в Минздраве рассматривается вопрос о расширении онкологических возможностей, прежде всего за счет оптимизации потока граждан.

Напомним, что Татарстан стал лидером в ПФО по продолжительности жизни граждан.

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