В Татарстане выросла смертность от онкозаболеваний за 2023 год

В Татарстане за последний год наблюдается рост смертности от онкологических заболеваний. Данные об этом привел глава Минздрава РТ Марсель Миннуллин.

Хотя самой распространенной причиной смерти среди жителей региона остаются сердечно-сосудистые заболевания, в 2023 году от них удалось снизить уровень смертности на 8%. Однако онкология занимает второе место среди причин смерти, причем за год количество летальных исходов выросло с 168 до 175,7 тысяч (на 100 тыс. человек).



Кроме того, за прошлый год в республике впервые выявлено 2602 случая онкологии.

Миннуллин отметил, что онкодиспансер находится в состоянии перегруженности пациентами, и в Минздраве рассматривается вопрос о расширении онкологических возможностей, прежде всего за счет оптимизации потока граждан.

Напомним, что Татарстан стал лидером в ПФО по продолжительности жизни граждан.