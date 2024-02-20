Татарстан стал лидером в ПФО по продолжительности жизни граждан

Татарстан стал лидером по продолжительность жизни среди регионов Поволжья. Данные приводит министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин.

На 1 тысячу жителей приходится 10,7 смертельных случаев и это самый низкий показатель в округе. По стране Татарстан находится на 19 месте.

Сообщается, что Татарстану удалось превысить планы по показателю средней продолжительности жизни граждан. В 2023 году она составила 75, 38 лет.

Ранее, Бойцу, у которого отказали ноги на СВО, подарили частный дом.