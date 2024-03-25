В Татарстане выделят еще 471 млн рублей на капитальный ремонт дорог

В двух районах Татарстана будет проведен капитальный ремонт дорог. Из бюджета региона на эти цели будет выделено 471,5 миллиона рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.



Один из участков, который будет обновлен, — это трасса Базарные Матаки — Чувашское Шапкино (с километра 10+000 по километр 14+150) в Алькеевском районе. Подрядчику нужно будет провести ремонт протяженностью 4,15 километра. Общая стоимость ремонта дорог составляет более 351 миллиона рублей. Срок выполнения работ выделен до 24 октября 2024 года.



Оставшиеся средства в размере более 120 миллионов рублей выделены на капитальный ремонт дороги Нурлат — Новое Иглайкино. Работы предусматривают участок от километра 0+000 до километра 2+072 в Нурлатском районе. Подрядчик должен завершить обновление до 23 октября. Объем работ составляет 1,922 километра.Заказчиком проекта выступает Главтатдортранс.

Ранее стало известно, что в Казани строительство гостиниц-долгостроев у моста «Миллениум» завершат в мае.