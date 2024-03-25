В Казани строительство гостиниц-долгостроев у моста «Миллениум» завершат в мае
РБК
В мае 2024 года планируется завершить строительство гостиниц-долгостроев у моста «Миллениум». Об этом пишет «БИЗНЕС Online» со ссылкой на министерство строительства РТ.
В октябре 2023 года исполнительный комитет города одобрил строительство 8 объектов на берегу реки Казанки компании «Камско-Волжское акционерное общество резинотехники "КВАРТ"».
Напомним, завод «Кварт» является собственностью Тимура Зайнутдинова, зятя владельца ПСО «Казань» Равиля Зиганшина. Разрешение получено на возведение гостиничного комплекса, апартаментов и офисных помещений.
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