В Казани строительство гостиниц-долгостроев у моста «Миллениум» завершат в мае

В мае 2024 года планируется завершить строительство гостиниц-долгостроев у моста «Миллениум». Об этом пишет «БИЗНЕС Online» со ссылкой на министерство строительства РТ.





На данный момент на строительной площадке ведутся финальные отделочные работы, устанавливаются кирпичные и гипсокартонные перегородки, проводится прокладка внутренних инженерных коммуникаций, а также проводится монтаж фасадных конструкций, сообщили в министерстве.В октябре 2023 года исполнительный комитет города одобрил строительство 8 объектов на берегу реки Казанки компании «Камско-Волжское акционерное общество резинотехники "КВАРТ"».

Напомним, завод «Кварт» является собственностью Тимура Зайнутдинова, зятя владельца ПСО «Казань» Равиля Зиганшина. Разрешение получено на возведение гостиничного комплекса, апартаментов и офисных помещений.