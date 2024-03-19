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· Артем Акчурин

На Баумана исчезла стрелка у памятника «Нулевой километр»

На Баумана исчезла стрелка у памятника «Нулевой километр»

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В Казани на улице Баумана была обнаружена пропажа одной из стрелок памятника «Нулевой километр», указывающей западное направление «До Москвы 722 км». Данные приводит «Бизнес Онлайн».

Власти администрации Вахитовского и Приволжского районов уточнили, что ситуация находится под контролем. Стрелку не похитили злоумышленники — она была повреждена и временно помещена на склад для дальнейшего восстановления.


После реставрации стрелку вернут на свое место. Пока не были объявлены конкретные сроки этого процесса, однако предположительно до лета указатель будет восстановлен и снова установлен на улице Баумана.

Памятник «Нулевой километр» был воздвигнут в 1999 году. Автор данного памятника неизвестен, но он стоит на главной улице Казани.

Напомним, в Татарстане ожидаются ночные морозы и туман.

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