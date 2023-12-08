В Татарстане введут противопожарный режим праздников новогодних праздников

В Татарстане с 25 декабря будет введен специальный противопожарный режим, который должен будет соблюдаться в период новогодних праздников и до их окончания, а именно до 8 января 2024 года. Постановление было подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

В период действия указанного режима будет запрещено использование пиротехнических изделий 1-3 классов опасности на территориях, находящихся в пределах:

- 500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, а также топливно-энергетического комплекса, включая линейные сооружения;

- 30 метров от границ объектов жилищно-коммунального и сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей, автодорог и частных домовладений;

- 30 метров от многоквартирных домов.

Бенгальские огни и хлопушки являются исключением из данного правила. Контроль за соблюдением указаний, указанных в постановлении кабинета министров Татарстана, возложен на Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций республики.

Кроме того в постановлении отмечается, что при эксплуатации АЗС не допускается использование гирлянд. А торговцам пиротехникой поручили, исключить продажу товаров, который не имеют соответствующую сертификацию.

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