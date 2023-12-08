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Участник группы «Иванушки» оценил сериал «Слово пацана»

Участник группы «Иванушки» оценил сериал «Слово пацана»

ren.tv

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Андрей Григорьев-Апполонов исполнитель объединения «Иванушки» дал свою оценку сериалу «Слово пацана».

Он разъяснил, что в годы, о которых говорится в фильме казанские пацаны точно не слушали «Ласковый май». Артист подметил, что он сам был в 88-м году в Казани и не замечал подобного.

Кроме того музыкант, оценив одну из сцен фильма, подчеркнул что даже самый глупый бандит не украл бы шапку у своей учительницы.

Но все же певец положительно оценил сериал. Он отметил, что кинопленка Крыжовникова прекрасно передает атмосферу тех времен.

Сериал «Слово пацана», собравший огромную популярность, вещает о 80-90-х Казани, когда город был осыпан молодежными группировки.

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