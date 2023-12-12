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В Татарстане введут новые правила для выгула домашних питомцев

В Татарстане введут новые правила для выгула домашних питомцев

stupinoadm.ru

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В Татарстане будут введены новые правила для выгула питомцев.

С 1 марта 2024 года любители собак должны будут выгуливать своих питомцев только в ошейнике и на поводке. Свободный выгул станет недопустимым. Поводок должен быть не длиннее полутора метров.

Для выгула собак на территории многоквартирных домов нужно будет получить письменное разрешение собственников недвижимости.

Если выделенные правила соблюдаться не будут, владельцы собак могут получить штраф.

Ранее писатель Евгений Вышенков выделил пользу из сериала «Слово пацана».

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