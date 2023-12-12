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Писатель Евгений Вышенков выделил пользу из сериала «Слово пацана»

Писатель Евгений Вышенков выделил пользу из сериала «Слово пацана»

overclockers.ru

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Российский писатель Евгений Вышенков поделился личным мнением после просмотра сериала «Слово пацана». Он сказал, что Жора Крыжовников смог передать точную картину историй и событий того времени. При этом Вышенков предварительно обзвонил всех своих знакомых, которые жили в то время в столице Татарстана.

Кроме того, писатель отметил, что фильм может многому научить подрастающую молодежь. Необходимо уметь держать свое слово, ведь рано или поздно придется отвечать за свои поступки. И поэтому сериал нужно показывать, подчеркнул писатель.

Сериал «Слово пацана», набравший вокруг себя огромную популярность, показывает историю казанских улиц 80-90-х, когда весь город был охвачен молодежными группировками.

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