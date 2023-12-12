Писатель Евгений Вышенков выделил пользу из сериала «Слово пацана»

Российский писатель Евгений Вышенков поделился личным мнением после просмотра сериала «Слово пацана». Он сказал, что Жора Крыжовников смог передать точную картину историй и событий того времени. При этом Вышенков предварительно обзвонил всех своих знакомых, которые жили в то время в столице Татарстана.

Кроме того, писатель отметил, что фильм может многому научить подрастающую молодежь. Необходимо уметь держать свое слово, ведь рано или поздно придется отвечать за свои поступки. И поэтому сериал нужно показывать, подчеркнул писатель.

Сериал «Слово пацана», набравший вокруг себя огромную популярность, показывает историю казанских улиц 80-90-х, когда весь город был охвачен молодежными группировками.