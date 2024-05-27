В Татарстане водитель перевернулся на дороге и погиб

В результате аварии в Бавлинском районе РТ скончался водитель автомобиля Niva Chevrolet в возрасте 36 лет. Это стало известно из отчета пресс-службы Госавтоинспекции Татарстана.



По предварительным данным , водитель не соблюдал безопасную скорость и произвел опрокидывание. Подробности происшествия по-прежнему выясняются.



Напомним, ранее жительница Казани пострадала от электросамоката. Александр Бастрыкин потребовал завести уголовное дело и предоставить доклад.