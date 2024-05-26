Жительница Казани пострадала от электросамоката
Несколько подростков двигались на электросамокате по зоне пешеходов. Пострадавшую женщину госпитализировали. Руководитель ведомства Александр Бастрыкин поручил начать уголовное дело.
По словам пресс-службы, председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Валерию Андреевичу Липскому возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.
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