Жительница Казани пострадала от электросамоката

Несколько подростков двигались на электросамокате по зоне пешеходов. Пострадавшую женщину госпитализировали. Руководитель ведомства Александр Бастрыкин поручил начать уголовное дело.

По словам пресс-службы, председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Валерию Андреевичу Липскому возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.