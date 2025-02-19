В Татарстане водитель легковушки погиб после столкновения с поездом

На железнодорожном переезде между станциями Арск и Куркачи произошло смертельное ДТП. Трагедия случилась накануне в 21:20 по московскому времени. Информацию об этом «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля попытался пересечь пути перед приближающимся поездом. Машинист экстренно затормозил, но расстояния не хватило, чтобы избежать столкновения.

В результате аварии водитель автомобиля скончался. Локомотивная бригада не пострадала.

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