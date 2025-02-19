Минобороны РФ: над Татарстаном ночью уничтожили БПЛА

За минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили несколько украинских беспилотников: три – над Брянской областью, один – в Татарстане и ещё четыре – над Чёрным морем. Кроме того, один БПЛА был подавлен в Тульской области. Об этом рассказали в телеграм-канале "Минобороны России".

Ранее мы писали о том, что руководитель фирмы в Татарстане погасил долги по зарплате после возбуждения дела.